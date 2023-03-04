Kadir Topbaş ve meclis üyelerine yargı kalkanı

CHP’li İBB meclis üyelerinin, 2016 yılında FETÖ terör örgütüne rant sağlandığı iddiasıyla dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı Kadir Topbaş ve meclis üyeleri hakkında yaptığı suç duyurusunda 6 yıl sonra çıkan “kovuşturmaya yer yoktur” kararına yapılan itiraz da kesin olarak reddedildi.

Özlem GÜVEMLİ

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CHP'li İBB meclis üyelerinin, 2016 yılında dönemin İstanbul Büyükşehir Başkanı (İBB) Kadir Topbaş ve meclis üyeleri hakkında FETÖ terör örgütüne rant sağlandığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusuna 6 yıl sonra çıkan “kovuşturmaya yer yoktur” kararına yapılan itiraz da kesin olarak reddedildi. Topbaş'ın vefat etmesi nedeniyle verilen “kovuşturmaya yer yoktur” kararına yapılan itirazda, Topbaş vefat etse de FETÖ terör örgütünün ekonomik olarak güçlenmesini sağlayan imar planı değişikliklerine oy veren dönemin meclis üyeleri ve bürokratlarının soruşturulması gerektiği vurgulandı.

CHP İTİRAZ ETTİ

Dönemin CHP'li İBB meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Nadir Ataman, eski İBB Başkanı Kadir Topbaş ile dönemin meclis üyeleri hakkında plan değişikleri ve arsa-bina tahsisleri yaparak FETÖ terör örgütüne rant sağlandığı iddiasıyla 2016 yılında suç duyurusunda bulunmuştu. “Görevi kötüye kullanma” ve “silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla başlatılan soruşturmada, 6 yıl sonra 7 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. CHP'li meclis üyeleri bu karara itiraz etti.