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Kadranı 240 kilometrede takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobil, minibüse arkadan çarptı. Üç kişi öldü, üç kişi ağır yaralandı. Otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

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Kadranı 240 kilometrede takılı kaldı: 3 ölü, 3 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Keşan-Gelibolu kara yolu üzerindeki İzzetiye Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinden, Keşan yönüne giden Batuhan Kömür (29) yönetimindeki otomobil, aynı yönde seyreden Osman Kaykı (56) idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

100 METRE SAVRULDU

Çarpışmanın ardından otomobil ile minibüs yaklaşık 100 metre savrularak yoldan çıktı. Kazada, minibüste bulunan Ahmet Semiz (34) ve Hasancan Köroğlu (35) olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Batuhan Kömür, minibüs sürücüsü Osman Kaykı ve yolcular Cafer İzci (54) ile Ozan Sezer (27) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hasancan Köroğlu

Yaralılar, itfaiye ekiplerince araçlardan çıkartılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ahmet Semiz

Yaralılardan Osman Kaykı da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, nöbetçi cumhuriyet savcısı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu.

Öte yandan kazanın ardından otomobilin hız kadranı 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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