Kadro sözü yerine getirilmeyen ÇAYKUR işçileri, harekete geçti

ÇAYKUR’da çalışan mevsimlik işçiler, kadro ve süre uzatımı taleplerini hükümete duyurabilmek için bir kez daha bir araya geliyor. ÇAYKUR işçileri, siyasi partilerden, sendikalardan ve gazetecilerden destek beklediklerini açıkladı.

Elif ÇAVUŞ

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Seçim öncesinde ÇAYKUR'da mevsimlik çalışan, sayıları 9 bin 200'ü bulan işçilere kadro ve 8 ay çalıştırma sözü verildi ancak seçimden sonra hiçbir adım atılmadı.

İşçiler, verilen sözlerin yerine getirilmesi için Haziran ayında Rize AKP İl Başkanlığı binası önünde eylem gerçekleştirmiş ve iki işçi gözaltına alınmıştı.

BİR KEZ DAHA SESLERİNİ DUYURMAK İSTİYORLAR

ÇAYKUR'un mevsimlik işçileri, kadro ve süre uzatımı taleplerini bir kez daha AKP hükümetine duyurabilmek için yarın Rize'de Memişağa Parkı ve AKP İl Başkanlığı önünde bir araya gelecek.

İşçiler, tüm siyasi partilerden, sendikalardan ve gazetecilerden destek istedi. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından “Rizeli işçi kardeşlerimizin yanındayız. Emeğe saygı göster AKP” ifadeleriyle işçilere destek verdi.