Abone Ol

“Kafalarını keseriz” demişti, gözaltına alındı

Batman'da sokak röportajında kendisini Hizbullahçı olarak tanıtan ve tehdit içerikli ifadeler kullanan kişi gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
“Kafalarını keseriz” demişti, gözaltına alındı

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte seçimlere ilişkin yapılan sokak röportajında, bazı muhalefet partilerine yönelik tehdit içerikli ifadeler kullanan şüpheli İ.C.K. hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli İ.C.K, soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

“BİZ HİZBULLAHÇIYIZ”

Kılıçdaroğlu, Akşener ve Millet İttifakı liderlerini hedef alan İ.CK. “Cihata hazırız, kafalarını keseriz” cümlesini kullandıktan sonra “Biz Hizbullahçıyız” diye bağırmıştı.

Gaffar Okkan için skandal paylaşım yapmıştı... Hizbullahçı çıktıİlginizi ÇekebilirGaffar Okkan için skandal paylaşım yapmıştı... Hizbullahçı çıktıHanefi Avcı Hizbullah gerçeklerini SÖZCÜ TV'de anlattıİlginizi ÇekebilirHanefi Avcı Hizbullah gerçeklerini SÖZCÜ TV'de anlattıHizbullah’ı anlattığım MGK’da Bahçeli vardıİlginizi ÇekebilirHizbullah’ı anlattığım MGK’da Bahçeli vardıHizbullah ana davası ile Erdoğan’a dava açtı, başına gelmeyen kalmadı...İlginizi ÇekebilirHizbullah ana davası ile Erdoğan’a dava açtı, başına gelmeyen kalmadı...

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Batman Cumhuriyet Emniyet
X Reklam