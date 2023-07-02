Kafeye 50 milyonluk bütçe var, AKP’ye oy çıkmayan köye hizmet yok

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AKP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde ‘Balbucks’ isminde açtığı kafeye 50 milyon lira bütçe ayırdığını, iki adım ötedeki bir mahallede AKP'ye oy çıkmadığı için yol, su, kanalizasyon ve sağlık ocağının olmadığını söyledi.

Halil ATAŞ

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AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Balbucks’ ismiyle açtığı kafe sosyal medyada gündem olurken, Başkan Yücel Yılmaz’ın kafe için ayırdığı bütçe ise dudak uçuklattı.

“ÇAKMA ‘STARBUCKS’A 50 MİLYON LİRA BÜTÇE AYRILMIŞ”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın pahalı icraatını eleştiren İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, “Çakma ‘Starbucks'a 50 milyon lira bütçe ayrılmış. Oysa iki adım ötedeki bir mahallede yol, su, kanalizasyon ve sağlık ocağı yok” dedi.

“YOL, SU, KANALİZASYON YOK”

İYİ Parti Karesi İlçe Başkanı İsmail Zeybek ile birlikte Zağnos Paşa Meydanı’ndaki Balbucks kafenin önünde açıklama yapan Çömez, şunları söyledi:

“Belediye meclis üyeleri ile görüştüm. Kafeterya için belediye kasasından, yani sizlerin, bizlerin cebinden tam 50 milyon lira bütçe ayrılmış. Karesi ilçesine bağlı Kabakdere Mahallesi’ne gittik. Çok yakın bir mahalle, bir Alevi köyü. Seçimde, bin 402 oydan sadece 30 oy çıkmış AKP’ye.

Köyün yolu berbat. Su yok. İnsanlar taşıma suyu ile hayatlarını idame ettiriyorlar. Kanalizasyon berbat. Köyün her tarafında akıntı ve kirlilik söz konusu. Sağlık ocağı yok, köyde yaşayan insanların tapusu yok. Bu tek adam rejimi, bu ucube sistem, 30 oyun hesabını soruyor köylüye ve cezalandırıyor. Bu ülkenin dostluğa, demokrasiye ihtiyacı var. Bu da maalesef AKP rejiminde mümkün olmayan bir anlayış.”

“BU NASIL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIDIR”

İktidara oy vermeyenlerin cezalandırıldığını söyleyen Milletvekili Çömez, “Böyle bir eziyeti çeken insanlar, sadece iktidara oy vermedikleri için cezalandırılırken, işte bu gördüğünüz yapıya tam 50 milyon lira bütçe ayrılmış. Bu nasıl bir belediyecilik anlayışıdır? Bu nasıl bir kültürdür? Nasıl bir siyaset mantığıdır? İnanıyorum ki, şurada az kaldı, yerel seçimlerde Balıkesir halkı, bu ahlaksızlığa, bu ayrımcılığa, bu anlayışa dur diyecek, yepyeni bir kültürü ve toplumun tamamını kucaklayan yepyeni bir belediyecilik anlayışını yeniden tesis edecektir” dedi.

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