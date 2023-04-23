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Kaftancıoğlu: İstanbul’da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul’da işlem tamam" dedi.

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Kaftancıoğlu: İstanbul’da işlem tamam

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sandık görevlilerinin seçim kurullarına teslimi işleminin tamamlandığını duyurdu. Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bugün sandık görevlilerinin seçim kurullarına tesliminin son günü ve İstanbul'da işlem tamam :) Ve iki yıldır ve son iki haftadır ve bayram seyran demeden son iki gündür ve şu anda çalışan bütün il yöneticilerimiz, ilçe başkanlarımızın vefakâr örgüt emekçilerimizin ellerine, emeklerine sağlık! Sayenizde kazanacağız ve başarının mimarı yine sizler olacaksınız!”

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