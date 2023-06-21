Kaftancıoğlu: Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız
CHP İl Başkanları, bugün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Toplantı sonrası henüz resmi bir açıklama gelmezken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yarın ortak bildiriyi kamuoyu ile paylaşacaklarını duyurdu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün partisinin il başkanları ile bir araya geldi. Görüşmeye 81 ilin il başkanları davet edildi.
Toplantı sonrası henüz resmi bir açıklama yapılmazken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
“VERİMLİ VE UZUN BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK”
Kaftancıoğlu, “Bugün Genel Başkanımızla birlikte illerimize dair oluşturduğumuz raporları değerlendirdiğimiz verimli, kapsamlı ve oldukça uzun bir toplantı gerçekleştirdik. Ortak basın bildirimizi yarın kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.