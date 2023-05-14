Kaftancıoğlu oyunu kullandı: Şu ana kadar büyük bir olumsuzluk yok

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oyunu kullandı. Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada şu ana kadar çok büyük bir olumsuzluğun bulunmadığını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Sabah saatlerinde İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, oy kullanmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

“ŞU ANA KADAR ÇOK BÜYÜK BİR OLUMSUZLUK YOK”

Bahar havasında bir seçim sürecini yürüttüklerini söyleyen Kaftancıoğlu, “Sabah erken saatlerden itibaren Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız bütün sandıklarda, okullarda yerlerini aldılar. Şu ana kadar tarafımıza gelen çok büyük bir olumsuzluk yok. Günün bu şekilde nasıl başladıysa öyle gideceğine inanıyorum.” dedi.

Kaftancıoğlu daha sonra okula giderek, sandık görevlilerinde oy pusulasını aldı ve kabine girerek oyunu kullandı.

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