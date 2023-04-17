Kaftancıoğlu’ndan Oktay’a ‘Kızılay’ tepkisi: Çok üzülmüş, süzülmüş hatta

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kızılay’ın çadır satmasına üzüldüğünü söyleyen AKP’nin Ankara’dan milletvekili adayı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Ankara’dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bir televizyon programında, başta çadır satmak olmak üzere birçok skandal haberle gündeme gelen Kızılay hakkında açıklamalarda bulundu.

“BİZ DE ÜZÜLDÜK”

Oktay, “Kızılay 155 yıllık bir kurum. Şu anda Türkiye’de genel bir konsensüs de var. Bireylerden kurumları ayrıştırmak lazım. Bu kurumların hepsi bizim. Siyasi tartışmaların malzemesi yapmamak lazım. Arzu ederdik ki bu tür tartışmalar olmasın, bu tür şeyler devreye girmesin. Kızılay’ın kendi genel kurulu vardır, kendi yönetimini kendisi belirler. Orada zaten gerekli tedbirler, gereken yapılır. Buna tabii ki herkes üzülmüştür. Biz de üzüldük, çadır satılması olayı vesaire bu konuların gündeme gelmesi olayına ama Kızılay hepimizin kurumudur, üzerinde titrememiz lazım” dedi.

“SORUMLULUK MAKAMLARI ÜZÜLME, KANDIRILMA YERLERİ DEĞİL GEREĞİNİ YAPMA YERLERİDİR”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kızılay'ın çadır satmasına üzüldüğünü söyleyen Fuat Oktay'a sosyal medya hesabından cevap verdi

Kaftancıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Vah vah… Çok üzülmüş, süzülmüş hatta! Vatandaşın derdi, üzüntüsü, ihtiyacı hiç önemli değil.

*Devleti yönettiğini zannedip, üstüne bir de maaş alanlar üzülmesin yeter ki. Beyefendi bilmezsiniz ama sorumluluk makamları üzülme, kandırılma yerleri değil gereğini yapma yerleridir!

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