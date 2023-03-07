Kaftancıoğlu’ndan ‘seçim kurulu’ uyarısı: Fatura size çıkar
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'seçim kurulu' üyeleri listeleri konusunda dikkat çeken bir uyarı içeren paylaşımda bulundu.
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, ‘önemli’ diyerek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Emekli olan memur ilçe seçim kurulu üyelerinin yerine seçilecek memur üyeleri güncellenmemiş listelerden atamaya çalıştığınızı bilmediğimizi zannetmeyin. Tamamını tek tek takip ediyoruz bunu yapan ve izin veren kamu görevlileri dikkat edin, fatura size çıkar”