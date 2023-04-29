Kağıthane’de indirim izdihamı
Kağıthane'deki bir züccaciye zincirine ait şubede yapılan indirim izdihama neden oldu.
Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’ndeki züccaciye zincirine ait şubede yüzde 70 indirim olduğunu duyanlar sabah erken saatlerde sıraya girdi.
Şube önünde artan kalabalık her geçen saat artınca yoğunluk oluştu.
Büyük bölümünü kadınların oluşturduğu kalabalık kapı önünde yığıldı. Kepenklerin açılması ile birlikte bir anda kapıda izdiham oluştu.
İçeri girmede zorlananlar buldukları ürünleri aldı. Mağazaya girebilenler alabildiklerini güçlükle taşıdı. (DHA)