Kahramanlar Operasyonları sürüyor, sınırda öldürüldüler

Terör örgütü PKK'ya yönelik "Kahramanlar Operasyonları" kapsamında 37 şüpheli yakalandı. Ağrı'da ise sınırdan kaçmaya çalışan iki terörist öldürüldü.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, operasyonlar kapsamında İstanbul, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Düzce, Diyarbakır, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kilis, Iğdır, Hatay, Adana, Kahramanmaraş ve Denizli’de 37 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda Ağrı’dan sınır ötesine kaçmaya çalışan ve arama kayıtları bulunan 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya, “Teröristleri ve onların iş birlikçilerini adalete teslim etmeye kararlıyız. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Başkanlıklarımızı, İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve İl Jandarma Komutanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıklar devam edecektir.” ifadesini kullandı.

İki PKK’lı teröristin geçen pazar günü İçişleri Bakanlığı’na düzenlediği bombalı saldırıda iki Emniyet mensubu yaralanmıştı.

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