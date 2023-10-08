‘Kahramanlar’ operasyonlarında 2 bin 554 firari yakalandı

İçişleri Bakanlığı'na yönelik terör saldırısının ardından başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

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Ankara’da 1 Ekim sabahı terör örgütü PKK tarafından İçişleri Bakanlığı’na saldırı düzenlenmiş 2 terörist amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirilmişti.

Saldırının ardından İçişleri Bakanlığı tarafın Türkiye genelinde terörle mücadeleye yönelik ‘Kahramanlar’ operasyonları başlatıldı.

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından ‘Kahramanlar’ operasyonlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Buna göre; tüm Türkiye’de yapılan operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 bin 554 firari yakalandı.

Yakalananlardan 12’sinin 10 yıldan daha uzun zamandır arandığı, 91’inin 5 ile 10 yıl arasında arandığı, 2 bin 451’inin ise 5 yıla kadar arandığı tespit edildi.

Operasyonları düzenleyen polis ve jandarma görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, “Firari suçluların sokaklarımızda gezmesine izin vermeyeceğiz. Yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız” dedi. (DHA)