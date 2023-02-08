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Kahramanmaraş depremi hakkında OHAL kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kahramanmaraş depreminin vurduğu 10 ilde 3 ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

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Kahramanmaraş depremi hakkında OHAL kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00’den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadeler yer aldı:

Anayasanın 199’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa ilerinde 8/2/2023 Çarşamba günü saat 01.00’den itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir.

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