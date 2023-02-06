Kahramanmaraş depremi… Şanlıurfa’da ölü ve yaralı sayısı açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa ile ilgili, "48 kaybımız var, 103 yaralının 24'ü yoğun bakımda." dedi.

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Bakan Nebati, Şanlıurfa’da İpekyol Caddesi’nde yıkılan 6 katlı bir binada devam eden arama kurtarma faaliyetlerini yerinde inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Nebati, arama kurtarma çalışmalarının hassas bir şekilde sürdüğünü, vatandaşlardan sosyal medyada yayılan yanlış haberler yerine AFAD’ın açıklamalarını dikkate almalarını istedi.

Şanlıurfa’da her şeyin kontrol altında olduğunu aktaran Nebati, birçok ilden AFAD ekiplerinin kente geldiğini söyledi.

Belediyenin vatandaşlara yiyecek ikramı için gerekli adımları attığını dile getiren Nebati, emniyet, jandarma, UMKE ve diğer ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmalarını yürüttüğünü kaydetti.

“48 KAYBIMIZ VAR”

Bakan Nebati, bir gazetecinin kentteki ölü ve yaralı sayısına ilişkin sorusu üzerine, “48 kaybımız var, 103 yaralının 24’ü yoğun bakımda diğerleri de serviste yatanlar.” diye konuştu.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentte 4 binada arama kurtarma çalışması yapıldığını aktararak, sosyal medyadaki paylaşımlara vatandaşların inanmamalarını istedi.

Bugün herkesin kenetlenmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, kötü niyetli kişilerin yaptıkları yanlış bilgi paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti. (AA)

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