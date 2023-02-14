Kahramanmaraş depreminde 21 gazeteci vefat etti

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde şu ana kadar 21 gazetecinin vefat ettiğini ve 17 gazetecinin birinci derecede yakınının hayatını kaybettiğini söyledi.

Kemal ATLAN

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7, Elbistan ilçesinde ise 7.6 büyüklüğünde iki depremde AFAD’ın yaptığı son açıklamaya göre, depremden etkilenen 10 ilde can kaybı 31 bin 974’e yükseldi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu kendilerine ulaşan ilk haberlere göre depremin meydana geldiği illerde, deprem nedeniyle 21 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

DEPREM BÖLGESİNDE İNCELEME VE ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili vuran depremde şu ana kadar 21 gazetecinin vefat ettiğini ve 17 gazetecinin birinci derecede yakınının hayatını kaybettiğini söyledi. TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir ve Genel Başkan Yardımcısı Levent Altun depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 4 gün boyunca incelemelerde ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. TGF heyeti depremde yakınlarını kaybeden ve olumsuz etkilenen gazetecileri ziyaret ederken, Genel Başkan Yardımcısı Rüstem Kaya Tepe, Basın Vakfı yöneticisi Şahin Özer ve Şanlıurfa Gazeteciler Cemiyeti başkanı Mehmet Canbek de eşlik etti.

“DURUMU KELİMELERLE ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, deprem bölgesinde yaptığı ziyaret ve incelemeler sonrası şunları söyledi:

“Çok büyük bir deprem felaketi ile karşı karşıyayız. Oradaki durumu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Depremde meslektaşlarımızı ve yakınlarını da kaybetmenin derin

üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten acımız büyük. Meslektaşlarımıza ve depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralananlara da şifa diliyorum.”

21 GAZETECİ HAYATINI KAYBETTİ

TGF'nin deprem bölgesindeki cemiyet başkanlarından aldığı bilgilere göre enkaz altında kalarak hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şöyle;

Ruhi Akan (Adıyaman)

Muhammet Akan (Adıyaman)

Burak Alkuş (Adıyaman)

Hidayet Özdemir (Adıyaman)

Kemal Öner (Adıyaman)

Yunus Emre Doğan (Adıyaman)

İskender Korkut (Adıyaman)

Zübeyir Pektaş (Adıyaman)

İzzet Nazlı (Hatay)

Ayşe Figen Arlı (Hatay)

Erhan Yılmaz Hatay

Burak Milli (Hatay)

Gökhan Aklan (Hatay)

H.Seid OKAY (Antakya)

Mehmet Tekin (Antakya)

Berkay AKAY (Antakya)

Neşet Aklan (İskenderun)

Mustafa Yüzbaşıoğlu (Kahramanmaraş)

Aziz Çevlik (Kahramanmaraş)

Fatih Nalbantbaşı (Kahramanmaraş)

Meltem Özgen (Adana)

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