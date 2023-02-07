Kahramanmaraş depreminde son durum… Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerle ilgili son durumu açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından sahayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oktay şu ifadeleri kullandı:

* Şu an toplam itibariyle 2 bin 379 hayatını kaybeden vatandaşımız, 14 bin 483 yaralılarımız ve 4 bin 758 yıkılan bina var. 7 bin 840 vatandaşımız da enkazdan çıkartıldı. Sahada 11 bin 22 arama kurtarma ekibimiz mevcut. 4 bin 250 eskavatör, kazıcı, yükleyici ve kamyon araç bölgede. 18 ilave vinç de bölgeye sevk edildi.

* Nakliye ve kargo uçaklarımız da bölgelerdeki hastanelere sevk için hazır beklemekte. Çadır, yatak, battaniye, mutfak seti gibi ihtiyaçları bölgeye sevk ediyoruz. 338 bin vatandaşımız yurtlara, üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirilmiş durumda. Depremin yaşandığı tüm il ve ilçelerde beslenme desteklerimizi sürdürüyoruz.

“ELEKTRİK ENERJİSİ KONTROLLÜ VERİLMEYE BAŞLANDI”

Bölgede doğal gaz, elektrik, ulaştırma ve iletişimin sağlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

* 6 trafo merkezimiz şu anda hizmet veremez durumda. Diğer trafolarımızda problem yok. Mobil trafo sistemlerimiz bölgede kuruluyor. Jeneratör yakıtı ve akaryakıtı tankerlerle sağlıyoruz. Kahramanmaraş merkezde elektrik enerjisi kontrollü olarak verilmeye başlandı. İlçeler bazında netleşmiş değiliz. Çalışmalarımız devam ediyor. Gaziantep, Hatay ve Kahramanmaraş'ta doğal gaz ana iletim noktalarında 6 farklı kırılma ve kopma mevcut. Bunların onarılma çalışması sürüyor.

* 10 bin 718 baz istasyonumuz şu anda çalışır durumda. İletişimin sağlanması için baz istasyonlarımıza jeneratörlerle elektrik veriyoruz, elektriği gelen yerlerde baz istasyonlarımız ayağa kalkmış oluyor. Birçok ülkeden arama- kurtarma ve medikal anlamda destek geliyor. Yardımların ihtiyaç bölgelerine sevkine devam ediyoruz. Doğal gazın olmadığı bölgeleri soba ve benzeri ısınma araçlarıyla destekliyoruz.

“BAZI YOLLARIN KAPANMASI İŞİMİZİ ZORLAŞTIRIYOR”

Oktay, deprem bölgesinde aynı zamanda ağır hava şartlarıyla da mücadele edildiğini bildirerek, “Ulaştırmada da aşırı tipi nedeniyle bazı yolların kapanması işimizi zorlaştırıyor ama kar küreme araçları yolları sürekli olarak açıyor” dedi.

Oktay, barajlara ilişkin ise “Bölgedeki tüm barajlarımız kontrolden geçirildi. Sadece, Malatya Sultansuyu Barajı'mızda sorun var. Burada çatlaklar oluştuğu için tedbir amaçlı su tahliyesine başlayacağız” dedi.

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