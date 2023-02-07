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Kahramanmaraş depremine TBMM’den ortak bildiri

TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" denildi.

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Kahramanmaraş depremine TBMM’den ortak bildiri

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