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Kahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri dehşete düşürdü

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler adeta dehşete düşürdü.

Yayınlanma: 00:48 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği 10 ilden Diyarbakır’daki KGYS görüntüleri, afetin boyutunu gözler önüne serdi.

BİNALAR YIKILDI

Görüntülerde Mimar Sinan ve Karacadağ caddeleri ile KİP sokaktaki binaların depremden kısa bir süre sonra yıkılırken, Yusuf İslam Caddesi’ndeki apartman da 12 dakika sonra insanlar caddede depremin şokunu atlatmaya çalışırken yıkılıyor.

TOZ BULUTU KAPLADI

Yusuf İslam Caddesindeki görüntülerde apartmanın yanından geçen insanların bina yıkılırken kaçış anları ve oluşan toz bulutu yansırken, Karacadağ Caddesinde de apartmandan bir kişi koşarak çıktıktan sonra bina yıkılıyor.

4O SANİYE İÇERİSİNDE YIKILIYOR

Mimar Sinan Caddesinde bulunan Galeria Sitesinin bulunduğu yolun depremle birlikte şiddetli bir şekilde aşağı yukarı yönlü hareketi de görüntülere yansırken, site 40 saniye içerisinde yıkılıyor. (DHA)

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