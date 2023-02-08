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Kahramanmaraş depremlerinin yıkımı uydudan görüntülendi

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.

Yayınlanma: 00:44 - 08 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş depremlerinin yıkımı uydudan görüntülendi

ABD merkezli Maxar, Türkiye’de 10 kentte yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.

Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.

Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:

NURDAĞI

Nurdağı 6 Eylül 2022

Nurdağı 7 Şubat 2023

ISLAHİYE

Islahiye – 4 Ekim 2022

Islahiye – 7 Şubat 2023

NURDAĞI

Nurdağı – 6 Eylül 2019

Nurdağı – 7 Şubat 2023

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