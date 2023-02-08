Kahramanmaraş depremlerinin yıkımı uydudan görüntülendi
ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasındaki yıkımı gösteren uydu görüntülerini paylaşmaya başladı.
ABD merkezli Maxar, Türkiye’de 10 kentte yıkımı neden olan iki deprem sonrasındaki değişimi uydu görüntüleriyle ortaya koydu.
Hava durumu ve bulutlar nedeniyle depremden etkilenen bölgelerde uydu fotoğrafı almakta zorlandıklarını belirten şirket yeni görüntüler elde eder etmez paylaşacaklarını duyurdu.
Gaziantep'in Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin depremden önceki ve sonraki halini paylaşan Maxar’ın yayınladığı fotoğraflar şöyle:
NURDAĞI
ISLAHİYE
NURDAĞI