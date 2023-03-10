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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi.

Yayınlanma: 17:39 - 10 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

CAN KAYBI 47 BİNİ AŞTI

10 Mart 2023 günü saat 17:40 itibarıyla depremlerde can kaybı 47 bin 932 oldu.

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