Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı arttı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 47 bin 932'ye yükseldi.
6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.
Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.
CAN KAYBI 47 BİNİ AŞTI
10 Mart 2023 günü saat 17:40 itibarıyla depremlerde can kaybı 47 bin 932 oldu.