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Kahramanmaraş ve Hatay’da peş peşe depremler

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4,0 büyüklüğünde, Nurhak ilçesinde ise 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında da 4,4 büyüklüğünde depremin olduğu bildirildi.

Yayınlanma: 02:41 - 07 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş ve Hatay’da peş peşe depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.55’te, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti. 4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

BİR DEPREM DE NURHAK’TA

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgilere göre, bir deprem de saat 02.13’te, Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti. 4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.

HATAY AÇIKLARINDA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29’da Yayladağı’na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.(AA)

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