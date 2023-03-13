Kahramanmaraş’ın kan donduran bir görüntüsü daha ortaya çıktı
Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen ve Malatya'da da büyük yıkıma neden olan 7,6 büyüklüğündeki depremin kan donduran bir görüntüsü daha ortaya çıktı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana depremlerden etkilenen Malatya’da, merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki deprem anı, bir cam fabrikasındaki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.
YER YERİNDEN OYNADI
Görüntülerde fabrika binasının sarsıldığı, üretimi bitmiş ve satışa hazır halde bekletilen çok sayıda cam ürünün devrilerek kırıldığı görülüyor.
Binasında hasar bulunmayan fabrikanın üretimine devam ettiği öğrenildi. (AA)