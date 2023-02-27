Kahramanmaraş’ta 4.3 büyüklüğünde deprem… (Son depremler)

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler vatandaşlarda endişe ve korku yaratmaya devam ederken merkez üssü Kahramanmaraş Ekinözü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 09:09’da Kahramanmaraş Ekinözü’de 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRESİNDE 9 BİN 990 ARTÇI DEPREM OLDU

AFAD Başkanı Sezer, AFAD Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, depremin üzerinden 21 gün geçtiğini, bu süreçte hem 5 üzerinde depremler olduğunu hem de çok sayıda artçı sarsıntılar yaşandığını hatırlattı.

Şu ana kadar 9 bin 990 artçı sarsıntı yaşandığını, bölgede toparlanma ve iyileşme sürecinin devam ettiğini dile getiren Sezer, “21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Şu anda tamamen enkaz kaldırma çalışmalarına yoğunlaşmış durumdayız.” diye konuştu.

Sezer, iyileştirme çalışmaları kapsamında, çadır, konteyner ve kalıcı konutların yapılmasına yönelik yoğun çalışmaların devam ettiğinin altını çizerek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bütün adımlar, hayatın bir an önce normalleşmesi adına yapılmaktadır. Maalesef bu süreç içerisinde 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Allah'tan rahmet diliyorum, milletimizin başı sağ olsun. Yoğun bir çalışma devam ediyor. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli, yapılan enkaz çalışmalarına ve orada diğer yapılan çalışmalara eşlik etmektedir, 230 bine yakın bir personelimiz de şu anda çalışmalara devam ediyor.

Uluslararası arama kurtarmadan da şu anda 1180 personel yine insani yardım faaliyetlerine destek vermeye çalışıyor. İl ve ilçelerimizde enkaz çalışmaları sürdürülüyor. Şu anda 12 bin 171 iş makinesi bölgede aktif bir şekilde bulunmaktadır. Hava araçlarını, hem insani yardım hem çadır göndermek üzere yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Köylerimize ve deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaşmaya çalışıyoruz. Hava, kara, kuvvetleri, sahil güvenlik, emniyet, jandarma ve deniz kuvvelerimize ait hava unsurları yoğun bir şekilde bu bölgede faaliyet yürütmektedir.”

Sezer, şu anda 78 uçak, 116 helikopterle 13 bin 771 sefer düzenlendiğine işaret etti. AA