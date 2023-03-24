Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Nurhak olan sarsıntı, yerin 15.5 kilometre derinliğinde meydana geldi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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AFAD verilerine göre saat 16:10’da Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklarken merkez üssünü Nurhak olarak gösterdi. Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi haberimizde yer alıyor.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER