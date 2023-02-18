Kahramanmaraş’ta 5.1 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 22.31'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentte paniğe neden oldu.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken kentte bir deprem daha meydana geldi.

AFAD’ın verilerine göre, saat 22.31’de Göksun ilçesinde 5.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12.18 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe neden oldu.

KANDİLLİ: DEPREM 5.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.3 büyüklüğünde ve yerin 5.4 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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