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Kahramanmaraş’ta 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 12.19'da Kahramanmaraş Göksun'da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu. AFAD başkanı Yunus Sezer, depremin ardından olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı.

Yayınlanma: 12:29 - 23 Mart 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta 5.3 büyüklüğünde deprem

6 Şubat’ta iki büyük depremle sarsılan Kahramanmaraş’ta bugün saat 12.19’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

AFAD verilerine göre 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Göksun ilçesi olarak belirlendi.

Depremin büyüklüğünü 5.2 olarak ölçen Kandilli Rasathanesi, derinliğini de 5 kilometre olarak tespit etti.

Çevre illerden de hissedilen deprem bölgede korku ve paniğe neden oldu.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin ardından açıklama yapan AFAD Başkanı Yunus Sezer “Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım.” ifadelerini kullandı

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