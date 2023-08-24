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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 21:59 - 24 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)

Kahramanmaraş’ta yine deprem oldu. Göksun ilçesinde saat 21.53’te meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.

Yerin 12.3 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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