Kahramanmaraş’ta korkutan deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.53'te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta yine deprem oldu. Göksun ilçesinde saat 21.53’te meydana gelen deprem 3.9 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yerin 12.3 kilometre derinliğinde olan depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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