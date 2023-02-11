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Kahramanmaraş’taki depremin yeni görüntüleri kan dondurdu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler adeta kan dondurdu.

Yayınlanma: 21:30 - 11 Şubat 2023 Güncellenme:
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Onikişubat ilçesindeki EXPO Sergi Alanı’ndaki güvenlik kameraları, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin nedeniyle yaşananları kaydetti.

Afetin şiddetini yansıtan görüntülerde, EXPO Sergi Alanı’nda bulunan çocuk parkı ile hobi evlerinin hareket etmesi görülüyor.

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