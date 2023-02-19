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Kahramanmaraş’taki depremin yeni görüntüleri hayrete düşürdü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir avize dükkanında deprem anında avizelerin sallanması, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 23:23 - 19 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki deprem 11 ili etkiledi ve ardında binlerce can kaybına neden oldu.

Kentin  Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı’nda bulunan avize dükkanında ise deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı.

AVİZELER SALLANDI AMA…

Avize dükkanında tavana asılı onlarca avize deprem anında sallanırken hiç biri yere düşmedi.

BİNA HASARSIZ ÇIKTI

Avize dükkanının bulunduğu 4 katlı bina da depremden hasarsız çıktı. (DHA)

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