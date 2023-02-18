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Kahramanmaraş’taki ikinci depremin görüntüleri kan dondurdu

Kahramanmaraş merkezli ikinci depremin ardından oluşan toz bulutu cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler adeta kan dondurdu.

Yayınlanma: 22:35 - 18 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından cep telefonuyla çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Elbistan ilçesinin Gariplik Mahallesi’nde kayda alınan görüntülerde, saat 13.24’te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası şehrin toz bulutuyla kaplandığı görülüyor.

Vatandaşların telaşlı seslerinin duyulduğu görüntülerde, büyük depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar da yer alıyor. (AA)

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