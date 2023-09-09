Kahramanmaraş’taki kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, cenaze namazı için toplanan kalabalığın arasına kamyonun dalmasıyla meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi, yaralı sayısı ise 24 oldu.

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Darıovası Mahallesi'nde korkunç bir kaza meydana geldi.

Darıobası Mahallesi'ndeki Davut Avan'ın cenazesi için Kavaklı Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törene katılmak için halkın toplandığı sırada, Kahramanmaraş-Andırın karayolundan gelen bir kamyon kalabalığın arasına daldı.

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Mustafa Güzeloğlu, Osman Önsel, Halil Önsel, Mehmet Peksoy ve Tahir Temiz hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından cenazelerin yakınlarına teslim edileceği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Kahramanmaraş’ta tedavi gören yaralılardan Erdoğan Güzeloğlu doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Güzeloğlu’nun vefatıyla kazada hayatını kaybeden kişi sayısı 6’ya yükseldi. Kazada yaralanan 24 kişinin tedavilerine devam ediliyor.

KAMYON İNCELENECEK

Kazanın ardından olay yerinde yapılan inceleme tamamlandı. İncelemenin ardından devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı. Kamyon, soruşturma savcısının talimatıyla incelenmek üzere servise gönderildi.

Başta firen sistemi olmak üzere herhangi bir mekanik arıza olup olmadığının tespiti için kamyonun detaylı bir incelemeye alınacağı belirtildi. Kamyonun çarptığı diğer 3 araç da çekiciler yardımıyla olay yerinden götürüldü.

CENAZELERDEN 2’Sİ DEFNEDİLDİ

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerden Mustafa Güzeloğlu (65) ile Mehmet Peksoy’un cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, defnedildi. Mehmet Peksoy Alanlı Mahallesi’nde, Mustafa Güzeloğlu ise hayatını kaybettiği Kavaklı Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)