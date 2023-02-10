Kahramanmaraş’tan 107 depremzede askeri kargo uçağı ile İstanbul’a getirildi
Kahramanmaraş'tan hareket eden askeri kargo uçağı, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 107 depremzedeyi İstanbul'a getirdi.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından depremzedelerin tahliyeleri devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı Kahramanmaraş’tan kalkarak, gece saatlerinde Atatürk Havalimanı Askeri Apronuna aralarında kadın ve çocuklarında olduğu depremzedeleri getirdi.
Uçaktan inen 107 depremzede, burada hazır bekletilen otobüslerle İstanbulda bulunan yakınlarının yanlarına götürüldü. (DHA)