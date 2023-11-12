Kahve zinciri şubesinde tepki çeken İsrail protestosu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir AVM'deki kahve zincirinin şubesine gelen bir grup, Filistin bayraklarıyla İsrail'i protesto etti. Gruptan bir kişi, burada oturanların içeceğini alıp, yere attı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar tepki çekti.

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İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti.

İÇECEKLERİ TOPLAYIP ÇÖPE ATTI

Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi. Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı.

TEPKİYE NEDEN OLDU

Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. (DHA)

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