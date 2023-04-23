Kahvehane baskını kamerada

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kahvehaneyi basan M.D.Ç.'nin (20) husumetli oldukları ileri sürülen Mustafa Er'i (29) tabancayla öldürüp, 5 kişiyi de yaraladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 Sokakta meydana geldi. M.D.Ç., husumetli olduğu ileri sürülen Mustafa Er (29), A.A. (44), İ.Y. (30), M.Y. (21), E.A. (31) ve Y.Y.’ nin (29) oturduğu kahvehaneye geldi.

PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

M.D.Ç., belinden çıkarttığı tabancayı husumetlilerine doğrultup, peş peşe ateşledi. Olayda, Mustafa Er ve A.A. göğsünden, İ.Y. sağ bacağından, M.Y. sağ ayağından, E.A. sağ bacağından, Y.Y. ise sağ ayak bileğinden yaralandı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Er hayatını kaybetti. A.A’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

36 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Mustafa Er’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından geldiği otomobille kaçan ve 14 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli M.D.Ç.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, olayın kahvehanenin karşısındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, M.D.Ç.’nin kahvehaneye gelip girişteki Mustafa Er, A.A., İ.Y., M.Y., E.A. ve Y.Y.’e doğru peş peşe ateş ettiği görüldü. (DHA)

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