Kahvehanede silahlı saldırı: Muhtar ile amcası öldü, 2 yaralı

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50) ile amcası Hidayet Karatapanı (64), aralarında husumet bulunan Recep T. tarafından köy kahvehanesinde tüfekle vurularak öldürüldü. Olay sırasında kahvehanede bulunan 2 kişi de saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

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Olay, akşam saatlerinde İpsala ilçesinde bağlı Kumdere köyündeki kahvehanede meydana geldi.

İddiaya göre Recep T., aralarında daha önceden husumet bulunan muhtar Hüseyin Karataban ile amcası ve aynı zamanda kahvehaneyi işleten Hidayet Karatapan’la tartıştı.

2 ÖLÜ, 2 YARALI

Köylülerin araya girmeye çalıştığı olay sırasında Recep T., elinde bulunan tüfekle ateş ederek muhtar ve amcasını başlarından vurdu. Amca ve yeğen kanlar içerisinde yere yığılırken, saçmaların isabet ettiği 2 kişi de yaralandı.

Cinayet şüphelisi Recep T. olay yerinden kaçarken, köylülerin ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde muhtar Hüseyin Karataban ve amcası Hidayet Karatapan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından İpsala Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaydan sonra kaçan Recep T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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