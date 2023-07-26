Kalaşnikoflu cinayetin arkasından ‘Daltonlar’ çıktı

İstanbul’da Bilal Diril'in kalaşnikoflu saldırıda öldürülmesinin arkasından organize suç örgütü çıktı. "Daltonlar" çetesi üyelerinin işlediği öne sürülen cinayette kalaşnikof silahı kullandığı iddia edilen Murat U.’nun da aralarında bulunduğu 13 şüpheli operasyonla yakalandı.

Habip ATAM

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Zafer Mahallesi, Ahmet Yesevi Caddesi’nde 4 Haziran saat 02.15 sıralarında yaşanan olayda, Bilal Diril'in bulunduğu otomobile Kalaşnikof (AK-47) tipi silahla ateş edildi. Taranan otomobildeki Diril hayatını kaybetti.

DALTON ÇETESİ

Cinayetle ilgili çalışma yapan polis, saldırının arkasında bir suç örgü olduğunu belirledi. Bunun üzerine konuyu İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü devraldı. Yapılan araştırmalarda saldırının arkasında “Daltonlar” olarak bilinen suç örgütünün bulunduğu belirlendi. Barış Boyun'un yönettiği ve “Boyun Suç Örgütü” olarak bilinen çetenin alt grubu olan yapı takibe alındı.

BACAĞINDAN VURULARAK YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmada uzun namlulu silahı Murat U.'nun kullandığı belirlendi. Murat U.'nun yakalanması için 18 Haziran'da Başakşehir'de bir adrese baskın düzenlendi. Polisin adrese girdiği sırada çatıdan kaçmaya çalışan şüpheli, bacağından vurularak yakalandı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Organize suçlarla mücadele ekipleri, cinayet eylemiyle ilgili 12 şüpheliyi de tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için bu sabah operasyon düzenlendi. Baskında 12 şüpheli de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise; 5 tabanca, 5 gram esrar, 3 çelik yelek, 1 seyyar çakar, kar maskesi, eldiven ve şüphelinin cinayette giydiği kıyafetler ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürüldü.

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