Kaldırıma çarpan motosiklette iki liseli hayatını kaybetti
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki iki lise öğrenci hayatını kaybetti.
Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi Kerem Faruk Türkmen saat 08.00 sıralarında okula giderken kullandığı motosikletin kontrolünü yitirdi.
Motosiklet kaldırıma çarparken, Türkmen ve motosiklette bulunan 10’uncu sınıf öğrencisi İlker Cura, yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri iki öğrencinin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Kerem Faruk Türkmen, Kurucuova Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahadır Mahallesi Mezarlığı’nda, İlker Cura ise Narlıdere Mahallesi Camisi’nde kılınan namazın ardından Alaşehir Narlıdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.