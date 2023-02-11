Nebati’nin kamera telaşı, Erdoğan’ın dikkatini dağıttı
Şanlıurfa'da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kamera açısına girme telaşı, konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatini dağıttı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Şanlıurfa’yı ziyaret etti. Erdoğan, burada açıklamada bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın önüne geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini dağıttı.
Konuşmasını durduran Erdoğan, Bakan Nebati’ye sessizce baktı. O anlar kameralara yansıdı.