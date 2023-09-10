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Kamp yapan iç mimar ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde arkadaşları ile kamp yapan 32 yaşındaki iç mimar Bartu Can ölü bulundu.

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Kamp yapan iç mimar ölü bulundu

Olay, sabah saatlerinde Ereğli ilçesi Yumurtalık Kayalıkları’nda meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Can’ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İncelemede, 32 yaşındaki Can’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesette kesici veya delici alet ile ateşli silah izi bulunmazken, kesin ölüm nedeni otopsi ile ortaya çıkacak. (DHA)

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