Kamu emekçileri iş bıraktı, CHP yüzde 2’yi AYM’ye götürdü

Kamuda örgütlü sendikaların oluşturduğu Kamu Konfederasyonu Platformu üyesi memurlar bugün bir günlüğüne iş bıraktı. Memur maaş zammını ve sendikalaşmada yüzde 2’lik barajı protesto eden memurlar gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini istedi. Eylemcilere destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, yüzde 2 barajını Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıklarını açıkladı.

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İlker KILIÇASLAN Kemal ATLAN Selami AYDIN

Kısa süre önce eylem kararı alan kamuda örgütlü sendikaların oluşturduğu Kamu Konfederasyonu Platformu'nun çağrısı ile Türkiye genelinde binlerce memur bir günlüğüne iş bıraktı.

Eylemler gerçekleştiren memurlar maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zammı protesto etti taleplerini sıraladı.

Zorlaşan ekonomik şartlar ve enflasyon karşısında zammın daha alınmadan eridiğini savunan memurlar, kamu çalışanları gelir vergisinin kamu çalışanları için yüzde 15'te sabitlenmesini, yüzde 2 barajının kaldırılmasını, 3600 ek göstergenin her çalışanı kapsamasını ve memurun ikramiye hakkının verilmesini istedi.

‘DENİZLİ'DE 5 BİN KİŞİ İŞ BIRAKTI'

Denizli'de bir günlük iş bırakma eylemine öğretmenler, sağlık çalışanları, adliye ve maliye çalışanları ile diğer kamu kuruluşlarından 5 binin üzerinde kamu emekçisi katıldı. Kamu çalışanları bugün valilik binası önünde toplanarak Gazi Bulvarı'nı takip ederek Çınar Meydanı'na yürüdü. Yaklaşık 500 kamu çalışanının katıldığı eylem meydandaki basın açıklaması ile devam etti.

Açıklamada; “Ülke şartlarına ve ekonomik krize bakılmaksızın açıklanan sefalet artışını kabul etmiyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerin maaşları sendikaların talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir” ifadelerini kullandı. Eylemde Eğitim İş üyesi sosyal bilgiler öğretmeni Feyzullah Yiğitoğlu beraberinde getirdiği kaşık ve kepçe ile dikkat çekti. SÖZCÜ'ye konuşan Yiğitoğlu, “Kepçeyle aldıklarını kaşıkla geri veriyorlar. Emekçinin tencere tavası ekmek davasıdır” diye konuştu.

‘BU HAKARET VE SEFALETİ REDDEDİYORUZ'

Protestolar Manisa'da da devam etti. Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sendika üyeleri ve sivil toplum örgütleriyle birlikte açıklamada bulunan Eğitim-İş Manisa Şube Başkanı Zeki Dirlikli zammı hakaret olarak niteledi.

Dirlikli, “Devlette çalışmak hiç bu kadar değersiz ve emek ziyanı bir hale getirilmemişti. Kamu emekçisinin alın teri hiç bu kadar hiçe sayılmamış, aklıyla hiç bu kadar alay edilmemişti. Kamu emekçileri bu hakareti kabul etmeyecek. Cumhurbaşkanı'nın ‘müjde' konuşmasında tek bir doğru yer vardı: ‘Sendikacılık, salt ücret pazarlığı yapmak değildir. İster kamu ister özel sektör olsun, emekçinin hukukunu savunmaktır. Sendikalar da hak ve adalet mücadelesinin en ön safında yer alır.' Bu söze katılıyoruz ve tam da bunu yapacağız. Cumhurbaşkanı'nın altını çizdiği gibi hak, hukuk ve adalet mücadelesi vereceğiz! Bu hakareti ve sefaleti reddedeceğiz” diye konuştu.

‘ESKİŞEHİR'DE İNSANCA ÜCRET TEPKİSİ'

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde eylemciler Yediler Parkı’nda toplandı. ‘İnsanca yaşayacak ücret, vergide adalet istiyoruz’ yazılı pankart açan Kamu Konfederasyonu Platformu üyeleri sloganlarla sesini duyurmaya çalıştı. Grup adına açıklama yapan Eğitim İş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, “İnsanca ücret istiyoruz. Sorun asgari ücretin çok artırılması değil, kamu çalışanları ve emeklilerinin ücretlerinin komik ve acınacak artışlar düzeyinde kalmasıdır. Ülke şartlarına ve ekonomik krize bakılmaksızın açıklanan sefalet artışını kabul etmiyoruz. Memur maaşları tüm kamu sendikalarının talepleri doğrultusunda yeniden belirlenmelidir. En düşük maaş yoksulluk sınırı olan 26 bin 124 liraya yükseltilmelidir. Enflasyon oranında da her ay seyyanen iyileştirme yapılmalıdır. Memurların en büyük sorunlarından biri de vergi yükünün ağır olmasıdır. Tüm memur, emekli ve diğer çalışanların maaşlarından gelir vergisi oranında kesintiler peşin yapılmaktadır. Tek gücümüz; emeğimiz ve oylarımızdır” ifadelerini kullandı.

‘KARACA: ANAYASA MAHKEMESİ'NE İTİRAZ ETTİK'

CHP'nin dün Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak yüzde 2'lik baraj şartının iptalini istediklerini belirten CHP'li Karaca ise yaptığı konuşmada; “Dayanışma için yan yanayız. Sendikal örgütlenmenin önüne yüzde 2 barajı konulmak istendi. İktidara yandaşlık etmeyen, hakkın ve hukukun yanında olan sendikal örgütlenmenin önüne geçebilmek için yaptılar. Daha önce yargı kararı ile kaldırılmış olmasına rağmen mecliste sayısal çoğunluklarını kullanarak, el kaldır indir mantığıyla geçirdiler. CHP olarak haksızlığa uğrayan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız. Anayasa Mahkemesi'ne yüzde 2'lik baraj şartının iptali için başvurduk. Kamuda mülakata son verecek olan yönetim için az kaldı merak etmeyin. Yoksulluk sınırının altında hiçbir öğretmenin hiçbir kamu emekçisinin maaşı olmamalı. Emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesine çekilmesi için CHP olarak verdiğimiz önerge AKP ve MHP tarafından reddedildi. Biz de bütün emeklilere AKP ve MHP'i şikayet ediyoruz” ifadelerini kullandı.