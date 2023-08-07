Kamu etik ilkeleri bir yılda 106 kez ihlal edilmiş

Kamuda etik ilkeleri ihlal edenler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükşehir belediye başkanı, vali, teftiş ve denetim kurulu başkanı gibi makamlardaki isimler de yer aldı. En çok etik ihlal yapanlar ise ilçe belediye başkanları...

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Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2022 yılı faaliyet raporuna göre “hediye alma ve menfaat sağlama, savurganlıktan kaçınma, görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, saygınlık ve güven” gibi etik ilkeler 106 kez ihlal edilirken, ihlal edenler arasında TBMM Genel Sekreteri, büyükşehir belediye başkanı, vali, teftiş ve denetim kurulu başkanı gibi makamlardaki isimler de yer aldı. En çok etik ihlal yapanlar ise ilçe belediye başkanları oldu.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 2022 faaliyet raporunda, 2017-2022 yılları arasında etik ihlal yapan kamu görevlilere ilişkin veriler yer aldı. Rapora göre 6 yılda 289 etik ihlal yapıldı ve 106 ihlal kararı verildi.

Raporda, etik ilkeleri ihlal eden makamlar ve ihlal konuları da yer aldı. Etik ilkeleri ihlal edenler arasında; TBMM Genel Sekreteri, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, üst kurul başkanı ve üyeleri, büyükelçi gibi makamlar da yer aldı. İhlal konuları ise raporda; “hediye alma ve menfaat sağlama, savurganlıktan kaçınma, saygınlık ve güven” olarak sıralandı.

Rapora göre; en çok ilçe belediye başkanları etik ihlal yaptı. Rapora göre etik ihlali verilen kamu görevlileri şöyle:

“- İlçe belediye başkanları 33 etik ihlal.

– Genel müdür 18 etik ihlal.

– Kaymakam 8 etik ihlal.

– İl belediye başkanları 8 etik ihlal.

– Kurum başkanı ve başkan yardımcıları 7 etik ihlal.

– Müsteşar, müsteşar yardımcısı 3 etik ihlal.

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu 3 etik ihlal.

– Büyükşehir belediye başkanları 4 etik ihlal.

– Vali 2 etik ihlal.

– Belediye genel sekreteri 1 etik ihlal.

– Büyükelçi 1 etik ihlal.

– TBMM Genel Sekreteri 1 etik ihlal.

– Teftiş ve denetim kurulu başkanı 1 etik ihlal.”

Rapora göre en çok “saygınlık” ve “güven” konusunda etik ihlali yapıldı. Saygınlık ve güven konusunda yapılan 76 etik ihlali, sırasıyla şu ihlaller takip etti:

“74 etik ihlal ile dürüstlük ve tarafsızlık, 25 etik ihlal ile savurganlıktan kaçınma, 21 etik ihlal ile kamu malları ve kaynaklarının kullanımı, 16 etik ihlal ile görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması, 15 etik ihlal ile yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, 13 etik ihlal ile çıkar çatışmasından kaçınma, 12 etik ihlal ile hizmet standartlarına uymama, 8 etik ihlal ile amaç ve misyona bağlılık, 7 etik ihlal ile görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, 7 etik ihlal ile nezaket ve saygı, 6 etik ihlal ile halka hizmet bilinci, 4 etik ihlal ile hediye alma ve menfaat sağlama yasağı, 2 etik ihlal ile bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan, 2 etik ihlal ile bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık, 1 etik ihlal ile eski kamu görevlileri ile ilişkiler.” (ANKA)