Kamuoyuna duyurulur

SÖZCÜ Gazetesi'nden açıklama...

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SÖZCÜ Gazetesi'nde yaklaşık 8.5 yıldan bu yana köşe yazarı olarak görev yapan, yazılarının virgülüne dahi müdahale edilmeyen Yılmaz Özdil kendi isteğiyle önce SÖZCÜ Televizyonu'ndan ardından da SÖZCÜ Gazetesi'nden ayrılmıştır.

Sosyal medyada Yılmaz Özdil hakkında yayılan “Kovuldu” iddiaları asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır. Yaratılmak istenen algı operasyonlarına itibar edilmemeli, ayrılma kararının Özdil'in kendi tasarrufu olduğu herkesçe bilinmelidir.

SÖZCÜ Gazetesi'ne hiçbir siyasi parti ve kurum baskı yapamaz, talimat veremez, yazar attıramaz. Çünkü SÖZCÜ Gazetesi kurulduğu ilk günden beri gücünü okurlarından almaktadır, bağımsızdır. Bağımsız da kalacaktır. Kamuoyunun bilgisine…