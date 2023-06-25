Kamyon kasasında tatil cennetine…
Yasadışı yollarla yurt dışına çıkarılmak üzere Muğla’nın Bodrum ilçesine kamyon kasasında getirilen kaçaklar, Milas yakınlarında jandarma operasyonu ile yakalandı.
Muğla ilinde göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bafa Mahallesi’ndeki yol kontrol noktasına yaklaşan kamyon birden kaçmaya başladı. Kamyon jandarmanın takibiyle durduruldu.
KAMYON KASASINDA 41 GÖÇMEN
Kamyon kasasında yapılan kontrolde; 5 Pakistan, 15 Suriye, 21 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam (41) göçmenin Bodrum ilçesi yakınlarından yasadışı yollarla ülkeyi terk etmeye çalıştıkları tespit edildi.
Olayda göçmenlerle birlikte organizatör oldukları tespit edilen M.B.G. ve E.S.G. isimli şüpheliler suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Milas C.Başsavcılığı koordinesinde yürütülen faaliyet ile ilgili M.B.G. ve E.S.G. isimli organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.