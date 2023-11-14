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Kamyonla araç birbirine girdi: 2 ölü 3 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Yayınlanma: 14:56 - 14 Kasım 2023 Güncellenme:
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Afyonkarahisar’da gerçekleşen kaza, A.S. (34) idaresindeki 43 HA 648 plakalı kamyon ile Saraydüzü mevkisinde K.Ç.’nin (45) kullandığı 03 BH 943 plakalı hafif ticari aracın çarpışmasıyla meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü M.Y. (30) yaşamını yitirirken, araçlardaki diğer yolcular R.Ç. (17) ve H.T. (41) yaralandı. Ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü K.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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