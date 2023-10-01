Kamyonla çarpışan otomobil paramparça oldu: 2 ölü
Ağrı'nın Hamur ilçesinde meydana gelen otomobil ile kamyonun çarpıştığı kaza sonucunda Osman Yıldız (47) ve Taliha Yıldız (43) yaşamını yitirirken, Yusuf Çınar (8) ve Ahsen Yıldız (21) yaralandı.
Ağrı’da gerçekleşen kaza, sabah saat 07.00 sularında Ağrı-Van kara yolu Hamur ilçesi rampasında meydana geldi. Osman Yıldız’ın kullandığı 07 AHJ 129 plakalı otomobil ile Mesut Güldan’ın yönetimindeki 47 AAP 816 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan Taliha Yıldız, Yusuf Çınar Yıldız ve Ahsen Yıldız yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Hastanede Taliha Yıldız’ın hayatı kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (AA)