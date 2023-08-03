‘Kanal İstanbul artık hayal İstanbul’dur!’

CHP’li Nadir Ataman projede sürecin tıkandığını dile getirdi ve “Gerçeğe dönüp depremi konuşalım” dedi.

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Türkiye'nin 12 yıldır tartıştığı Kanal İstanbul projesinde süreç tıkandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “çılgın projesi” çevresine kurulacak Yenişehir kördüğüm oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'li Meclis Üyesi Nadir Ataman “Kanal İstanbul ve Yenişehir, ‘hayal İstanbul'dur'. Artık gerçek gündeme dönün” dedi.

Ataman, TOKİ'nin Arnavutköy'de yapacağı konut projesinin 3. etap ihalesini 4 kez iptal ettiğini hatırlatarak “Temelini Cumhurbaşkanı'nın attığı Sazlıdere Köprüsü ve otoyol inşaatı, Rusya-Ukrayna Savaşı bahane edilerek yavaşlatıldı, yer yer durduruldu. Dursunköy'de yapılacak 13 bin 750 konutluk projede kuralar da çekilmedi, inşaat da başlamadı” dedi. Ataman, Yenişehir'in imar uygulamasının da bitmediğini kaydedip şu çağrıyı yaptı:

PROJEDEN ARTIK SÖZEDİLMİYOR

“Cumhurbaşkanı ‘Hele bir seçilelim, Kanal İstanbul ile ilgili adım atacağız' diyordu. Artık kanaldan ve Yenişehir'den bahsetmiyor bile. Senelerce hayal proje ile Türkiye gündemini meşgul ettiniz. Gerçek gündemi hiç konuşturmadınız. ‘Kanal İstanbul ve Yenişehir, hayal İstanbuldur' dedik. Her mecradan bize laf yetiştirdiler. Artık gerçek gündeme dönün. İstanbul'un deprem sorunu ile ilgili çalışmalar nelerdir, ondan bahsedin.

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