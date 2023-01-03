Kanal İstanbul çevresine yapılacak 27 bin 250 konutun tapu süreci başlatıldı

Kanal İstanbul’un çevresine kurulması planlanan Yenişehir sınırları içinde kalan Arnavutköy Baklalı’da yapılacak toplam 27 bin 250 konutun net arsa tapularının belirlenip inşaat ruhsatı alınmasının önünü açacak imar uygulaması onaylandı.

Özlem GÜVEMLİ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Arnavutköy ilçesinde 3 bin 750 adet konut ve 2022 yılı Sosyal Konut Projesi kapsamında da 23 bin 500 sosyal konut yapılması işinin imar sürecini 2021 yılında başlatmıştı. Bakanlık İstanbul 25 Mart 2021 tarihinde onayladı ve planlar 28 Ekim 2021 tarihinde kesinleşti.

Bakanlık, onaylı uygulama imar planlarına uygun olarak 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18'inci maddesine istinaden hazırlanan imar uygulamasını da 29 Aralık 2022 tarihi itibari ile onayladı. 3 Ocak 2023 günü askıya çıkarılan imar uygulamasına bir ay boyunca itiraz edilebilecek.

TAPU SINIRLARI BELİRLENECEK VE İNŞAATLAR BAŞLAYACAK

Madde 18 uygulaması olarak bilinen bu işlem, net arsa tapularının belirlendiği aşama oluyor. Bu imar uygulaması 1 ay askıda kalıp kesinleştikten sonra tescil edilmek üzere tapu dairesine gönderiliyor. 18. madde uygulaması tescil edilirse, yapı ruhsatı aşamasına geçiliyor ve inşaat başlıyor.

İNŞAAT İHALELERİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Askıya çıkan imar uygulaması Arnavutköy'ün Baklalı bölgesini kapsıyor. TOKİ bu bölgede 5 etap halinde sosyal konut yapmayı planlıyor. Bugüne kadar TOKİ konut inşaatları için açtığı ihaleleri defalarca tekliflerin çok yüksek gelmesi nedeniyle iptal etmişti.

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