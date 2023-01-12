Kanal İstanbul’a heyelan ve astronomik maliyet ayarı

Tartışmalı proje Kanal İstanbul'un bitişiğinde bulunan Dursunköy’deki dev arazinin imar planları, eğimli arazinin yol açtığı heyelan riski ve astronomik altyapı maliyetleri nedeniyle değiştirildi.

Özlem GÜVEMLİ

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Kanal İstanbul manzaralı Arnavutköy Dursunköy'de 2.7 milyon metrekarelik dev arazi için yapılan imar planları 2021 yılında kamu yararı taşımadığı için iptal edilince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2022 yılında bölge için yeni plan yapmıştı.

Planda araziye konut, ticaret ve turizm imarı verilmiş, plan kesinleşmişti. Ancak bakanlık 11 Ocak 2023 itibariyle dikkat çeken nedenlerle planlarda tekrar değişikliğe gitti.

HEYELAN RİSKİ

Plan açıklama raporunda; planın bu hali ile uygulanması durumunda alanın topografik özellikleri nedeniyle yüksek istinat duvarları oluşacağı ve heyelana neden olabileceği belirlendi. Yapıların eğimli araziye uygun şekilde konumlandırılamayacağı vurgulandı.

Ana ulaşım aksları ekseninde altyapı hizmetlerinin yapım maliyetlerinin astronomik düzeyde artacağı kaydedildi.

Mülkiyet dokusunun parçacıl olması nedeniyle inşaatların parsel bazlı ve çevresi ile kopuk olacağı belirtildi. Bu gerekçelerle, kat yükseklikleri ve bodrum katlarla ilgili düzenleme yapıldı.



6 KAT SINIRI

Plandaki “eğimden dolayı açığa çıkan en fazla 2 kat bodrum kat iskan edilebilir” notu değiştirildi ve “2 kat” ibaresi çıkarıldı.

Plana yeni bir not da eklendi. Bütüncül uygulamayı teşvik etmek için 7 bin 500 metrekareden büyük parseller ile ada bazında uygulama yapılacak parsellerde 0.25 emsal artışı verildi. Kat adedi en çok 6 kat olacak.

Her durumda açığa çıkan bodrum katlar dahil görünen toplam kat adedi 6 katı geçemeyecek.

Parsel sınırına kadar otopark, sığınak, rampa, açık otopark düzenlemeleri yapılabilecek ve çekme mesafesi şartı aranmayacak.