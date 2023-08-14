Kandilli Rasathanesi: Bölgede günde ortalama 80 deprem olmaya devam ediyor
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaptığı paylaşımda "Bölgede günde ortalama 80 deprem olmaya devam ediyor" dedi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Twitter hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili paylaşım yaptı.
“GÜNDE ORTALAMA 80 DEPREM OLMAYA DEVAM EDİYOR”
Özener, mesajında “6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 14 Ağustos 2023 saat 03:00 itibarıyla bölgede toplam 36702 adet deprem çözümü yapılmıştır. Bölgede günde ortalama 80 deprem olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.